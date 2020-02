Mini-Disto: La page Wikipédia de Corbin Bleu

En 2013 le MIT réalise une étude sur la mémoire collective et analyse les pages les plus traduites de Wikipédia. Ils se rendent compte qu’après Jésus Christ et Barack Obama, la 3e page la plus traduite de tout Wikipédia est celle de Corbin Bleu, acteur américain jouant un rôle de soutien dans la série Highschool Musical. Traduite en 193 langues, la page de Corbin se situe devant celles d’Isaac Newton, de Confucius, Mozart et Hitler. L’acteur lui-même n’y comprend rien. Mais pourquoi? Quelle est l’intention derrière? Qui traduit toutes ces pages? En janvier 2019, l’histoire refait surface sur Reddit, et les internautes croient avoir percer ce mystère, qui chicotte toute l’humanité.



